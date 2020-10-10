Высланный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область

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Председателя Латвийского республиканского Общества военных ветеранов, Владимир Норвинда депортируют из Латвии, сообщает Псковское агентство информации.

В пятницу, 9 октября, в Латвии силовики задержали Норвинда для выдворения из страны по обвинению «в угрозе национальной безопасности».

После больницы, куда он попал накануне известия о том, что его лишают вида на жительство, ему даже не позволили заехать домой. Врач, выписывавший его из больницы, отметил, что военный ветеран не в силах сам совершить эту поездку, сообщает ТАСС.

ПАИ

По словам Нордвина, в Латвии он прожил порядка 30 лет, там у него остались жена и дочь. На границе, около пункта пропуска «Бурачки», его встретил сын. Медики «скорой» проверили состояние здоровья Владимира Нордвина. В субботу ему сделали кардиограмму, которая показала, что ритм сердца восстанавливается медленно.

Владимир Норвинд был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, воевал в Афганистане. Является инвалидом 2-й группы, прожил в Риге около 45 лет, потом получил гражданство РФ и латвийский вид на жительство.