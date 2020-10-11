Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты

Фото из архива КП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 8,8 млрд рублей на выплаты для детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Решение о выделении дополнительных средств появилось в связи с увеличением детей, чьи родители имеют право на получение пособий. Таким образом пособия те семьи, которые имеют низкие доходы.

Чтобы оформить выплаты, необходимо подать заявление на портале госуслуг либо лично посетить МФЦ или органы соцзащиты.

Кроме того, в ходе собрания Кабинета министров было принято постановление на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.