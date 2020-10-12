61 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

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В Псковской области за сутки подтвержден 61 случай коронавируса, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 6 080.

Выздоровело — 4 242 человека, за сутки — 0.

Умерло 67 человек. За весь период в Псковской области проведено 110 773 исследования на коронавирус.

«Сегодня рекордный прирост числа ковидбольных в России с начала пандемии! Все устали от ограничений, но сейчас не время расслабляться», - отметил глава региона.