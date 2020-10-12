Псковичей приглашают на службу в ОМОН

Фото: пресс-служба УМВД РФ.

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает псковичей на службу в ОМОН, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Требуются следующие сотрудники: полицейский (боец), полицейский (водитель) и врач медицинской части.

Предпочтение отдается несудимым гражданам в возрасте до 35 лет, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.