В Печорском районе провели презентацию «Скобариады»

Фото: официальная группа проекта

В эти выходные в Печорском районе волонтёры-тренеры провели презентацию народных игр для детей и взрослых в рамках реализации проекта «Скобариада», сообщает газета пыталовского района «Наша жизнь».

«Игр была целая дюжина, так что каждый нашёл себе игру про душе. А на природе да ещё в прекрасной компании время пролетело незаметно», - сообщили в официальной группе проекта.

Фото: газета "Наша жизнь"

Проект направлен на создание благоприятных условий для организации содержательного и полезного досуга детей и молодежи с помощью возрождения и развития традиций проведения народных игр в Псковской области.