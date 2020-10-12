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Школьники в Гдовском районе остались дома по просьбе директора

Источник:kp.ru
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Сегодня, 12 октября, Яммская школа Гдовского района пустует. По просьбе директора, все учащиеся остались дома. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой начальника управления образования Гдовского района Михаила Труса.

Как оказалось, у директора школы Александра Сосницкого и его жены, преподавателя школы, подтвердился тест на коронавирус.Сейчас они находятся на самоизоляции.

Администрацией школы было принято решение запретить школьникам посещать школу до принятия решения о дальнейшей организации учебного процесса. В течение дня район должен получить предписание Роспотребнадзора.

В данный момент 19 классов школ Псковской области переведено на дистанционное обучение, однако губернатор не видит оснований для перехода всех школ на удаленку.