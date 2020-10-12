Школьники в Гдовском районе остались дома по просьбе директора

Сегодня, 12 октября, Яммская школа Гдовского района пустует. По просьбе директора, все учащиеся остались дома. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой начальника управления образования Гдовского района Михаила Труса.

Как оказалось, у директора школы Александра Сосницкого и его жены, преподавателя школы, подтвердился тест на коронавирус.Сейчас они находятся на самоизоляции.

Администрацией школы было принято решение запретить школьникам посещать школу до принятия решения о дальнейшей организации учебного процесса. В течение дня район должен получить предписание Роспотребнадзора.

В данный момент 19 классов школ Псковской области переведено на дистанционное обучение, однако губернатор не видит оснований для перехода всех школ на удаленку.