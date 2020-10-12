В усадьбе в Волышово снимают сохранившиеся фрагменты лепнины

Фото: Вадим Нэдик

В главном доме усадьбы Волышово снимают сохранившиеся фрагменты лепнины, об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Перед началом расчистки второго этажа для временной кровли главного дома усадьбы решено снять оставшуюся лепнину», - отметил он.

Фото: Вадим Нэдик

Он рассказал, что на втором этаже лежит слой мусора и остатки сгоревших стропил. Кроме того довольно много растительности. Вадим Нэдик отметил, что пока задача сохранить то, что есть. «Начнём расчищать и не исключено, что всё упадёт», - заключил он.

Ранее сообщалось, что осенью будут завершены работы по консервации усадьбы графа Строганова в Волышов, чтобы защитить ее от неосторожных туристов и вандалов. Напомним, по мнению губернатора, судьба усадьбы в Волышово зависит от федерального центра.