Детский корпус инфекционной больницы в Пскове готов на 11,5%

официальный telegram-канал Псковской области.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы на 60 мест готов на 11,5%, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

На данный момент завершен первый этап строительства, закончена работа над фундаментом.

Фото: официальный telegram-канал Псковской области.

Представители военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к монтажу металлоконструкций и кладке внутренних перегородок. Сдача объекта запланирована на ноябрь текущего года. Медицинское оборудование начнёт поступать уже на этой неделе.