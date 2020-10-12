В Печорском районе алабаи загрызли четырех коз

Фото: ОМВД России по Печорскому району
Житель деревни Калки Печорского района в субботу, 10 октября, обнаружил, что стая собак загрызла на пастбище четырех коз, сообщат газета «Печорская правда».
Местный житель подал заявление в печорское отделение полиции. На данный момент хозяева собак установлены. По данному заявлению проводится проверка.
Фото: ОМВД России по Печорскому району
Жители деревни обсуждают произошедшее в социальных сетях. Они пишут, что уже давно обходят участок с данными собаками стороной. По их словам были случаи, когда животные кидались и на людей.
Фото: ОМВД России по Печорскому району