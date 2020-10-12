16 классов в псковских школах находятся на дистанционке из-за коронавируса

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16 классов в 12 школах в настоящий момент находятся на дистанционном обучении, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

"Уровень заболеваемости коронавирусом в школах, как и в целом по региону, постепенно растёт. Если на начало предыдущей недели COVID-19 был подтверждён у 46 детей, то сейчас эта цифра увеличилась до 62", - говорится в сообщении.

У директора Яммской школы Гдовского района и его жены, преподавателя школы, подтвердился тест на коронавирус. По просьбе администрации школы, все учащиеся на один день остались дома.