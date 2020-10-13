КП выяснило, когда закончится дождь в Псковской области

Фото из архива КП

Сегодня, 13 октября, в Псковской области дождь, однако уже известно, когда можно будет прогуляться. Прогноз погоды ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Небольшие дожди к вечеру закончатся, но сухой погоды можно ждать только к окончанию недели. В пятницу будет сухая погода.

Сегодня ветер Северо-Западных направлений от 2 до 7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов. Днем от 8 до 13 градусов. Атмосферноедавление низкое. По ощущениям, точно также, как вчера.