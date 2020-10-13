В Госдуме предложили платить родителям за внеплановые каникулы в школе

Фото из архива КП

Депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили оплачивать родителям пособия за внеплановые каникулы из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360".

В предложении озвучили, что возраст подростков не должен превышать 14 лет. Если ребенку еще не исполнилось 14 и он уходит на внеплановые каникулы, то один из его родителей получает пособие по временной нетрудоспособности.

Свои инициативу парламентарии уже направили в правительство. Сообщается, что это предложение изменит федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В него добавится графа о введении «дополнительных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Пояснительная записка депутатов говорит о том, что родители зачастую «вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности» во время каникул, а уйти в оплачиваемый отпуск не всегда получается.