Псковская область вошла в ТОП-3 самых «спокойных» регионов по коронавирусу

Фото: Тарасова Анастасия

Псковская область вошла в тройку регионов, в которых ковид-тревожность была ниже всего, сообщили специалисты системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.

В компании решили проанализировать, как обсуждался коронавирус в течение года в различных регионах России.

Топ-5 самых «спокойных» регионов:

1.Чувашская Республика

2.Кабардино-Балкарская Республика

3.Псковская область

4.Сахалинская область

5.Республика Дагестан

Фото: Brand Analytics

Самым «тревожным» регионом России стала Магаданская область. На втором месте – Чукотский автономный округ. На третьем – Республика Крым.

Исследователи рассказали, что жители центральных регионах спокойнее встречают вторую волну - тревожность возрастает по мере удаления от центра.

Для исследования Brand Analytics проанализировали более 20 млрд сообщений. Из них коронавирусу было посвящено более 200 млн сообщений.