Псковская область вошла в ТОП-3 самых «спокойных» регионов по коронавирусу

Фото: Тарасова Анастасия
Псковская область вошла в тройку регионов, в которых ковид-тревожность была ниже всего, сообщили специалисты системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.
В компании решили проанализировать, как обсуждался коронавирус в течение года в различных регионах России.
Топ-5 самых «спокойных» регионов:
1.Чувашская Республика
2.Кабардино-Балкарская Республика
3.Псковская область
4.Сахалинская область
5.Республика Дагестан
Фото: Brand Analytics
Самым «тревожным» регионом России стала Магаданская область. На втором месте – Чукотский автономный округ. На третьем – Республика Крым.
Исследователи рассказали, что жители центральных регионах спокойнее встречают вторую волну - тревожность возрастает по мере удаления от центра.
Для исследования Brand Analytics проанализировали более 20 млрд сообщений. Из них коронавирусу было посвящено более 200 млн сообщений.