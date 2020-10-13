Порядка 11 млн рублей получит Псковская область на жилье ветеранам

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Более 11 млн рублей получит Псковская область на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего по России на эти цели направлено около 1 млрд рублей. Средства поступят в 65 регионов.

Данные средства позволят Псковской области полностью закрыть потребность в обеспечении жилыми помещениями ветеранов, которые стоят на учете для улучшения жилищных условий.