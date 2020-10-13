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Псковские пенсионеры на онлайн-семинаре «Нет лет...!» обсудили, как продлить свое долголетие, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Всего в мероприятии принял участие 81 человек. Они обсудили вопросы о том, как дольше оставаться здоровым, активными, сохранять ясную память и мышление.

Управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова отметила, что с началом пандемии старшее поколение не отказалось от привычных активных действий, а перевело их в режим онлайн и сегодняшнее мероприятие – яркое подтверждение этому.

Собравшимся рассказали о том, какие угрозы несет коронавирус для пожилых людей, о методиках, используемых при изучении иностранных языков пожилыми людьми.

Кроме того был сделан акцент на важности развития литературных способностей в зрелом возрасте, для поддержания когнитивных особенностей организма.