Московская художница подарила псковскому музею картину

.

Художница из Москвы подарила Псково-Изборскому музея-заповеднику свою картину, об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

"Художественное собрание музея пополнилось картиной «Иван-чай» московского живописца и скульптора Ксении Ануфриевой-Мирлас", - говорится в сообщении. Работники музея рассказали, что Ксения Вацлавовна является ярким представителем Московской школы современного искусства и участницей многочисленных выставок.

Ее работы находятся в собрании Museum of Russian Art — MoRA, Нью-Джерси. США, Музея А.С.Пушкина, Бродзаны, Словакия, Музея-заповедника Дмитровский Кремль, Ливадийского двореца-музея. Республики Крым, ГМИИ Республики Татарстан, Казань, Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина, Горно-Алтайск. Республики Алтай, ВМИИ им.И.И.Машкова, Волгоград и многих других.