«Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября

Фото из архива КП

Новый строительный магазин «Леруа Мерлен» откроется возле Ленты в Пскове в конце октября. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции.

Открытие нового магазина предоставит более 100 рабочих мест для псковичей.

Кроме того, в магазине будет множество товаров для строительно-ремонтных и отделочных работ, а также для сада. Псковичи в социальных сетях отмечают, что цены в Леруа порой намного выгоднее, чем в других псковских магазинах.