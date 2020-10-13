Пскович до смерти избил свою мать

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Житель Стругокрасненского района до смерти избил свою мать. Как сообщили в прокуратуре Псковской области, мужчина нанес матери травмы, повлекшие за собой смерть последней.

В середине октября 2019 года между матерью и сыном произошла ссора. Сыну не нравился образ жизни матери и частое употребление ею спиртных напитков.

Семейный конфликт перерос в драку. Сын накинулся на мать и сломал ей 8 ребер. По всему телу и во внутренних органах были зафиксированы многочисленные кровоизлияния. В результате побоев мать скончалась

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии строгого режима.