Пранкер Лексус не хочет, чтобы люди чувствовали себя в безопасности

Известность Лексусу принесли записи с Петром Порошенко, сенатором США Джоном Маккейном, Михаилом Горбачевем и многими другими.

Пранкер Лексус, работающий в жанре «пранк-журналистики» после первой поездки в Псковскую область, дал эксклюзивное интервью Псковскому агентству информации.

Он рассказал о планах снять фильм про пранк и о своих лекция на журфаке. Объяснил, почему его деятельность стала интересовать больше зарубежные таблоиды, а российский рынок уже не так заинтересован.

Лексусу и самому часто звонят телефонные мошенники. Раньше он пытался их подкалывать и выводить из себя. Но сейчас ему это уже поднадоело. По его мнению, чтобы не попасться на их удочку «надо проводить обучение с ранних лет по цифровой гигиене». Воспитывать людей, нужно так, чтобы они не чувствовали себя нигде в безопасности, считает пранкер.

С 3 на 4 октября «Лексус» впервые посетил Псков и по достоинству оценил туристический потенциал региона.