16 октября в Пскове закроют участок улицы Некрасова

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В пятницу, 16 октября, с 10 часов утра до 6 вечера в Пскове будет временно перекрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соответствующее решение было принято в связи с проведением работ по реконструкции «Поганкиных палат».

В качестве объезда псковичам предлагают Комсомольский переулок, улицу Свердлова (движение от Октябрьского проспекта) и Советскую (движение к Октябрьскому проспекту).