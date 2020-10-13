В ГИБДД подтвердили отмену штрафов за некоторые нарушения на «зебре»

Фото из архива КП

ГИБДД направила региональным инспекторам инструкции с напоминаниями, за что нельзя наказывать водителей при движении по пешеходным переходам.

В сообщении начальника ГИБДД России Михаила Черникова прозвучали разъяснения пунктов ПДД, которые касаются вопросом "уступления дороги" пешеходу. Госавтоинспекция штрафует нарушителей этого правила в размере от 1.5 до 2,5 тысяч рублей.

Но еще в 2012 году Верховный суд разъяснил, что не во всех случаях водитель становится нарушителем.

Согласно ПДД, приближаясь к нерегулируемому переходу или совершая разворот, водитель обязан уступить дорогу переходящему улицу или только вступившему на дорогу пешеходу. Однако, если траектории движения пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан, и штрафовать его нельзя.

Как оказалось, не все сотрудники следуют этому закону и штрафуют водителей.