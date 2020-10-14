14 октября перекроют несколько дорог в Псковском районе

Фото: Дарья Хваткова

Сегодня в связи с проведением индивидуальных тренировочных сборов по ралли временно перекроют дороги в Плюсском, Псковском и Пустошкинском районах, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

14 октября с 10:00 до 18:00 будет перекрыто движение на дороге Заполье – Любенск – Вечаша от деревни Любенск до деревни Шереги Плюсского района.

Кроме того нельзя будет проехать по участку дороги Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района.