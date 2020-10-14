Министр культуры России прибыла в Псковскую область

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Министр культуры России Ольга Любимова приехала сегодня в Псков по приглашению Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в администрации Псковской области.

Она планирует посетить ряд ключевых объектов культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор. Планируется осмотр Покровской башни Варлаамовского угла.

Официальные лица возложат цветы к памятнику известному реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову, который был открыт в регионе несколько дней назад.

В рамках программы пребывания Ольга Любимова посетит недавно отреставрированную Псковскую областную универсальную научную библиотеку. Кроме того планируется встреча с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Будут обсуждаться перспективы передачи учреждения на федеральный уровень.

Ожидается, что Министр также примет участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова.