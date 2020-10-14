Жильцы многоэтажки в Пскове лишились отопления из-за арендаторов

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Глава города Елена Полонская встретилась с жителями многоквартирного дома по улице Народной, 15, у которых отключили отопление из-за действий недобросовестных арендаторов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что они самостоятельно осуществили «врезку» к трубам, отапливающим квартиры жильцов. Из-за этого тепло не поступает выше цокольного этажа, в жилые квартиры. Сейчас проблему частично решили - одну из «врезок» ликвидировали, после чего в часть дома пошло отопление.

Елена Полонская пообещала, что в ближайшее время будет проведена проверка по отношению других арендаторов.

В Управляющую компанию направят заявку на перерасчет квитанций за отопление, будет произведена проверка стояков, чтобы выяснить, производилось ли их перекрытие. Письмо с данной проблемой направят в Управление государственного жилищного надзора для дальнейшего обращения в прокуратуру.