С 16 октября перекроют улицы Волкова и Труда в Пскове

Фото из архива КП

C 16 состоится перекрытие участков дороги по улице Труда и Волкова. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Сообщается, что перекрытие пройдет по улице Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной и улицы Волкова от улицы Труда до улицы Леона Поземского. Перекрытие останется на два дня с 13:00 16 октября до 24:00 18 октября.

За это время будет производится работа по замене инженерных сетей, а также восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда предложены улицы Леона Поземского, Олега Кошевого и Школьная. Напомним, часть улицы Некрасова также перекрыто на 16 октября.