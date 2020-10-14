33-летнюю псковичку осудят за вовлечение девушек в проституцию

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Жительницу города Остров будут судить за вовлечение девушек в занятие проституцией, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным правоохранительных органов, женщина вела поиск молодых жительниц Псковской области и соседних регионов и предлагала им подзаработать на несложной работе и получить "легкие" деньги. Не все понимали, во что втягиваются.

Девушек заставляли работать на трассе, выезжать на личные адреса в квартиры и сауны. Девушек она обеспечивала едой, одеждой и средствами контрацепции. Жили в квартире "хозяйки". Взамен женщина отбирала у них все заработанные деньги, удерживала паспорта и отслеживала их местонахождение. Кроме работы девушкам приходилось нянчить двух детей островички и помогать по дому.

Четыре девушки из Плюссы, Красногородска, Смоленска, в том числе одна несовершеннолетняя за недовольства, высказанные "руководству", получали угрозы и побои. Избивали их прилюдно, чтобы другим было не повадно.

Островичка уже была несколько раз судима за пьяные преступления и кражи из продуктовых магазинов. Действовала она не одна, а вовлекала несовершеннолетних.

Сейчас женщина находится под следствием. После собрания достаточной доказательной базы, уголовное дело будет передано в суд. О том, как проходили кастинги в эскорт-услуги островичики, каких именно девушек искали и как им удалось вернуться к жизни читайте на сайте Псковского агентства информации.