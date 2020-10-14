14 октября открывается корпус инфекционной больницы в Великих Луках

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

С сегодняшнего дня начинает работать корпус новой инфекционной больницы в Великих Луках, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

На данный момент больница полностью укомплектована персоналом и необходимым медицинским оборудованием, всё готово к приёму первых пациентов – ожидается, что они сюда поступят уже сегодня-завтра.

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Новая инфекционная больница в Пскове с филиалом в Великих Луках была построена по поручению президента РФ Владимира Путина силами Минобороны.

Многофункциональный медицинский центр новой инфекционной больницы в Пскове уже начал принимать пациентов. Детский корпус новой инфекционной больницы в Пскове готов на 11,5%.