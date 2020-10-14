Псковичкам не придется идти в ЗАГС для оформления документов новорожденному

Фото из архива КП

Для получения полиса и свидетельства о рождении псковичкам больше не придется идти в ЗАГС. Для этого отделения ЗАГС открыли прямо в перинатальном центре Пскова и в роддоме Великих Лук. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Новый отдел в роддомах начал пользоваться спросом. Кроме того, спектр услуг решили расширить и выдавать при выписке еще и полис.

«Это даст возможность мамочкам сразу же прикрепиться к поликлинике, не выходя из перинатального центра, и тем самым приблизит все виды соцуслуг к населению», - сообщили в комитете по здравоохранению.

Раньше после выписки необходимо было сходить в ЗАГС и в страховую компанию – что маме с только что родившимся малышом сделать непросто.