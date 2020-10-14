В Пскове побит трехмесячный рекорд по количеству случаев коронавируса

Фото из архива КП

За сутки в Псковской области 64 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии - 6208. Выздоровело за это время 4279 человек, 37 - за последние сутки. Кроме того, ни один человек не скончался.

По мнению губернатора, статистика заражений говорит о плохом соблюдении псковичей элементарных средств профилактики. Это подтверждает и статистика - Псковская область попала на 3-е место в ТОПе регионов, где жители меньше всего беспокоятся о коронавирусе.