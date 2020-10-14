Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 14 октября

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика
Последние сутки показали рекорд по заболеванию коронавирусом в Псковской области. Последний раз 64 заражения за сутки было отмечено 1 июля. Статистику коронавируса по районам сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Статистика по районам:
Псков – 2014
Великие Луки – 1265
Бежаницкий район - 81
Великолукский район – 244
Гдовский район – 94
Дедовичский район – 83
Дновский район - 113
Красногородский район – 53
Куньинский район – 56
Локнянский район - 20
Невельский район – 197
Новоржевский район – 29
Новосокольнический район – 155
Опочецкий район – 129
Островский район – 425
Палкинский район – 72
Печорский район – 117
Плюсский район – 114
Порховский район - 203
Псковский район – 508
Пустошкинский район – 32
Пушкиногорский район - 23
Пыталовский район – 33
Себежский район – 63
Струго-Красненский район – 55
Усвятский район – 30