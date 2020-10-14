Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 14 октября

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика

Последние сутки показали рекорд по заболеванию коронавирусом в Псковской области. Последний раз 64 заражения за сутки было отмечено 1 июля. Статистику коронавируса по районам сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Статистика по районам:

Псков – 2014

Великие Луки – 1265

Бежаницкий район - 81

Великолукский район – 244

Гдовский район – 94

Дедовичский район – 83

Дновский район - 113

Красногородский район – 53

Куньинский район – 56

Локнянский район - 20

Невельский район – 197

Новоржевский район – 29

Новосокольнический район – 155

Опочецкий район – 129

Островский район – 425

Палкинский район – 72

Печорский район – 117

Плюсский район – 114

Порховский район - 203

Псковский район – 508

Пустошкинский район – 32

Пушкиногорский район - 23

Пыталовский район – 33

Себежский район – 63

Струго-Красненский район – 55

Усвятский район – 30