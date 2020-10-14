Детский творческий кластер планируется в Пскове

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В Пскове после реконструкции «Таблетки» под театр планируется сформировать детский творческий кластер, об этом в рамках визита в Псковскую область рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает ПАИ.

Руководитель регионального комитета по культуре Жанна Малышева отметила, что рядом с «Таблеткой» планируется строительство Центра культурного развития, на него выделено порядка 150 млн рублей. Проектирование объекта и получение заключения госэкспертизы завершится до конца текущего года.

Кроме того на участке рядом с «Таблеткой» может появиться детский парк. «Если у нас все получится, то при «Таблетке» будет сформирован кластер детского и творческого направлений», – отметила Жанна Малышева.