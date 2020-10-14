67 школьников заразились коронавирусом в Псковской области

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С начала учебного года у 67 школьников был подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции, сообщили в официальном telegram-канале региона.

По предписанию Роспотребнадзора уже две школы были переведены на дистанционный режим: Яммская среднеобразовательная школа Гдовского района и Павская школа Порховского района ( последняя уже вернулась к очному режиму обучения).

16 классов в 12 школах в настоящий момент находятся на дистанционном обучении.Сегодня 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области.