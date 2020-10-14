Парикмахер из Порхова стал чемпионом России

Фото: "Порховский вестник"

Парикмахер из Порхова Мухаммад Шодмон стал чемпионом России на конкурсе профессионального мастерства, сообщает газета «Порховский вестник».

Мухаммад занял первое место на XXVI Чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию, дизайну ногтей и педикюру прошел 22 октября в Московском кремле.

Он родился в Узбекистане, но сам уже давно живет в России и доволен тихой семейной жизнью в Порхове. В прошлом году он так же стал чемпионом России на конкурсе профмастерства и завоевал «серебро» на соревнованиях в Париже.