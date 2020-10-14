Минкульт одобрил объединение псковского театра с Александринкой

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Министр культуры Ольга Любимова поддержала желание Псковской области объединить главный театр региона с Петербургской Александринкой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

"Мы несколько раз проговорили все за и против, сложности и единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры РФ. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе", - сообщила Ольга Любимова.

Федерализация театра по словам министра культуры, "тщательно проработана" с союзом театральных деятелей России и позволит выйти на "качественно новый уровень".