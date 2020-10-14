Утепление трех школ в Великолукском районе обойдется в 10 млн рублей

Фото из архива КП

Три школы утеплят и благоустроют в Великолукском районе. На эти цели выделено порядка 10 миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Наш путь» Великолукского района.

Утепление школ пройдет по Государственной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». Основная цель цель - обеспечить воздушно-тепловой режим, который будет соответствовать нормативам.

По той же программе уже идут работы над благоустройством МОУ «Першинская средней школы», Демидовской школы – филиала МОУ «Першинская средняя школа», Черпесской школы - МОУ «Першинская средняя школа».