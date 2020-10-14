Михаил Ведерников вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров

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Губернатор Псковской области Михаил Ведернков вошёл в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров за сентябрь 2020 года, сообщили в «Медиалогии».

Михаил Ведерников поднялся в рейтинге на 5 пунктов и занял 8-е место в списке. Исследователи отметили, что Михаила Ведерникова цитировали и в блогах. В частности речь идет о новости, про выделение 206 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем детей сирот.

Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Чечни Рамзан Кадыров. Тройку лидеров замыкает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.