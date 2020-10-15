С Покровом Пресвятой Богородицы поздравила псковичей Оксана Федорова

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Известная российская телеведущая, уроженка Пскова Оксана Федорова поздравила вчера псковичей с Покровом Пресвятой Богородицы на своей странице в социальной сети Instagram.

«Друзья, поздравляю вас с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Во все времена предстательство Божией Матери помогало верующим, избавляло от бед и страдании , приводило к покаянию и спасению. И в наши дни, особенно в периоды испытаний, мы находим утешение, ощущая над собой её защиту», – отметила Оксана Федорова и пожелала всем в этот святои день крепкого здоровья и духовнои радости.

Подписчики известной псковички отметили, что им очень приятно видеть знаменитых людей в церкви и поздравили ее в ответ.