Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 15 октября

Фото из архива КП

В Псковской области продолжается рост заболеваний коронавирусом. За последние сутки вновь выявлен рекорд по новым заражениям. За прошедшие сутки обнаружен еще один очаг коронавируса. Следственный комитет проводит доследственную проверку в учреждении.

Статистика по районам:

Псков – 2037

Великие Луки – 1272

Бежаницкий район - 81

Великолукский район – 246

Гдовский район – 95

Дедовичский район – 83

Дновский район - 114

Красногородский район – 56

Куньинский район – 56

Локнянский район - 21

Невельский район – 205

Новоржевский район – 32

Новосокольнический район – 156

Опочецкий район – 132

Островский район – 426

Палкинский район – 73

Печорский район – 117

Плюсский район – 116

Порховский район - 203

Псковский район – 513

Пустошкинский район – 33

Пушкиногорский район - 24

Пыталовский район – 33

Себежский район – 64

Струго-Красненский район – 55

Усвятский район – 30