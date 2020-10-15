Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 15 октября

Фото из архива КП
В Псковской области продолжается рост заболеваний коронавирусом. За последние сутки вновь выявлен рекорд по новым заражениям. За прошедшие сутки обнаружен еще один очаг коронавируса. Следственный комитет проводит доследственную проверку в учреждении.
Статистика по районам:
Псков – 2037
Великие Луки – 1272
Бежаницкий район - 81
Великолукский район – 246
Гдовский район – 95
Дедовичский район – 83
Дновский район - 114
Красногородский район – 56
Куньинский район – 56
Локнянский район - 21
Невельский район – 205
Новоржевский район – 32
Новосокольнический район – 156
Опочецкий район – 132
Островский район – 426
Палкинский район – 73
Печорский район – 117
Плюсский район – 116
Порховский район - 203
Псковский район – 513
Пустошкинский район – 33
Пушкиногорский район - 24
Пыталовский район – 33
Себежский район – 64
Струго-Красненский район – 55
Усвятский район – 30