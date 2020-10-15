Юрий Лоза намерен подать в суд на исполнившую его песню в шоу «Голос» псковичку

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Советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и псковичку Алину Виардо, спевшую его песню в финале шоу "Голос", сообщает РИА Новости.

Во время «слепого прослушивания» 26-летняя Виардо спела кавер-версию песни Юрия Лозы «Плот». Никто из членов жюри к ней не повернулся.

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Лоза отметил, что они не давал никому разрешения на переработку песни и ее исполнение. «Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни, - отметил автор. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена».