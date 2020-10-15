Управление образования администрации Пскова сменило адрес

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление образования администрации Пскова сегодня переехало на Комиссаровский переулок, 7а, сообщили сотрудники учреждения на своей странице в социальной сети Instagram.

График приемных дней остается прежним: понедельник с 9 часов утра до 5 часов дня (перерыв с часу до двух). В четверг ведомство работает с двух до пяти. Все номера телефонов и адреса электронной почты сохраняются.

Ранее управление образования администрации располагалось на первом этаже Псковского технического лицея .На улице Некрасова, 9.