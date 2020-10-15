Частично закрыли движение по улице Ижорского Батальона в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На улице Ижорского Батальона временно закрыли одну полосу для движения транспорта, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соответствующее решение было принято в связи с ремонтными работами. Сейчас подрядная организация фрезерует участок дороги от улицы Леона Поземского до улицы Чудской. Планируется завершить данный вид работ к концу рабочего дня. Отрезок улицы длиной 552 метра планируется привести в порядок до 30 ноября.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области. В Пскове также будут отремонтированы участок улицы Кузнецкой, Инженерной и площадь Героев-Десантников. В Острове отремонтируют улицу Соляную, Германа и 1 Мая. В дополнительный перечень вошли дороги Псков — Паклино, Родина — Наволок, и Заполье — Гдов.