Псковичам рассказали, где получить ручку и бланк «Тотального диктанта»

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Псковичам рассказали, как можно принять участие до 17 октября в акции «Тотальный диктант - 2020» из дома. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала общественная молодежная организация «Вечевой Орден».

Ручка и бланк необходимы человеку, чтобы принять участие в акции под лозунгом #пишемдома в этом году. Каждая фирменная ручка xGold 2020 года имеет уникальный числовой код, который поможет участнику не только написать диктант, но и выиграть призы от #Berlingo.

В Пскове выдача будет проходить по нескольким пунктам:

С 14 по 17 октября выдача ручек и бланков будет проходить в кофейне ToursCOFFEE (улица Советская, 23), в кофейне «Культура» (улица Льва Толстого, 3).

15 и 17 октября можно будет забрать вещи в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2).

А также у самих организаторов в общественной организации «Вечевой Орден». Для этого необходимо позвонить по телефону 8(911)369-50-31 (Екатерина).

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации акцию «Тотальный диктант - 2020» перенесли с 4 апреля на 17 октября. Впервые за 17 лет диктант будет написан осенью.