Фильм псковича покажут на международном фестивале в Эстонии

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Фильм экс-корреспондента телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Псков» Никиты Ефимова «Добрые души» покажут 17 октября на международном фестивале документального кино в Эстонии XXXIV Parnu Film Festival. Об этом режиссер рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Никита Ефимов окончил филологический факультет Псковского государственного университета. После окончания работал корреспондентом на областном телевидении, а два года назад поступил в Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Фильм снимался в Новоржеве. По сюжеты местные жители репетируют спектакль по пьесе испанского драматурга. «Герои травят друг друга ядом, пытаются застрелить своих родственников, умирают, корчась в судорогах, – и в какой-то момент уже не понятно, где жизнь, а где театр», - сообщается в описании к фильму.