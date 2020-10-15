С 1 ноября подорожает проезд в автобусах Пскова

Фото: ПАИ

С 1 ноября в общественном транспорте Пскова оплата проезда изменится. Об этом сообщил сообщили ПАИ со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Сообщается, что при оплате проезда с 1 ноября наличными, стоимость поездки составит 27 рублей (увеличение на 2 рубля). При оплате банковской картой – 26 рублей за поездку, а при оплате транспортной картой – 25 рублей.

При этом при оплате транспортной картой будут бонусы. С 11-й поездки стоимость проезда будет снижаться. То есть с 1 по 10 поездку в течение месяца – 25 рублей, с 11 по 20 – 24 рубля 50 копеек, с 21 по 30 – 24 рубля, после 41 поездки – 23 рубля.