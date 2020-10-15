В Пскове выпустят студенческие и школьные транспортные карты

Фото из архива КП

С 1 ноября в продажу поступят транспортные карты. Кроме обычных карт выпустят и отдельные для студентов и школьников. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-Live.

Стоимость транспортной карты будет равна проездному – 850 и 800 рублей соответственно. Но теперь будет установлен лимит на 100 поездок.

Покупать карту придется также - каждый месяц. Если обладатель карты использует свой лимит поездок, то до конца месяца он может держать карту, как кошелек. Для того, чтобы оплачивать поездки, необходимо будет только положить на счет необходимую сумму.

Благодаря транспортным картам, можно будет сэкономить, так как стоимость поездки также изменится для всех псковичей.