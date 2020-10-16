Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 16 октября

Фото из архива КП

В Псковской области зафиксирован резкий рост заболеваний коронавирусом. Рекордное количество человек за последние сутки заболели коронавирусом в Псковской области.

Статистика по районам:

Псков – 2062

Великие Луки – 1278

Бежаницкий район - 88

Великолукский район – 247

Гдовский район – 96

Дедовичский район – 83

Дновский район - 114

Красногородский район – 56

Куньинский район – 57

Локнянский район - 23

Невельский район – 207

Новоржевский район – 34

Новосокольнический район – 156

Опочецкий район – 146

Островский район – 428

Палкинский район – 74

Печорский район – 118

Плюсский район – 117

Порховский район - 207

Псковский район – 517

Пустошкинский район – 33

Пушкиногорский район - 25

Пыталовский район – 33

Себежский район – 64

Струго-Красненский район – 55

Усвятский район – 30