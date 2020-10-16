В Пскове выходные 2 и 3 января перенесут на другие дни

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Выходные 2 и 3 января перенесут на другие дни. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данное решение принято в связи с тем, что эти дни и так были бы нерабочими из-за того, что они выпадают на субботу и воскресенье.

Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2021 году, с субботы 2 января выходной перенесен на пятницу 5 ноября, а с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря.

Кроме того с субботы 20 февраля выходной переносится на понедельник 22 февраля. Так что \ в феврале псковичей сначала ожидает шестидневная рабочая неделя, а потом выходные с 21 по 23 февраля.