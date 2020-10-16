Родившемуся в Пушкинских горах жеребенку псковичи придумали имя

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Две недели подписчики придумывали имя для жеребенка, родившегося в в Михайловском селе Пушкинских гор. Сегодня в официальной группе Пушкинского Заповедника озвучили имя жеребенка.

"Туман. По итогам опроса именно так назвали наши подписчики михайловского жеребёнка. Спасибо всем, кто помогал с выбором имени!" - сообщили сотрудники Заповедника.

Жеребенок, родившийся в ночь с 26 на 27 сентября быстро заимел поклонников среди подписчиков сообщества Заповедника. После просьбы сотрудников Михайловского, подписчики быстро отреагировали и предложили более 150 различных кличек, порой, самых необычных для лошади.