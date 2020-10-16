Кому в Пскове положена бесплатная прививка от пневмококка рассказали в комитете по здравоохранию Псковской области.
Льготной вакцинации от пневмококковой инфекции подлежат:
- дети в возрасте от 2 до 5 лет
- лицам, подлежащим призыву на военную службу;
- лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких;
- лицам старше трудоспособного возраста, проживающим в организациях социального обслуживания.
По словам псковичей, которые хотели сделать прививку от пневмококка - на данный момент ее стоимость составляет около 1 800 рублей.