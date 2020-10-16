У псковского студента обнаружили более килограмма наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Псковской области 20-летнего студента задержали по подозрению в сбыте наркотических средств в Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Студент действовал в составе организованной группы. Они занимались распространением наркотических средств через «тайники-закладки».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Молодого человека задержали с поличным. Кроме того у него дома обнаружили 144 свёртка, приготовленных для дальнейшей продажи. Как сообщили в УМВД, у студента обнаружили «более 250 граммов наркотических средств, в том числе мефедрона, гашиша и «солей».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

До ареста студент оборудовал в Пскове порядка 30 тайников с наркотиками. Общая масса изъятого составила более одного килограмма. По данному факту возбуждено уголовное дело.